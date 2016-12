13.12.16 - 17:45

Vertrag für neue KTa in Nottuln unterschrieben!

Der Bedarf an zusätzlichen KiTa-Plätzen im Kreis Coesfeld ist riesengroß. Städte und Gemeinden planen neue Kindergärten – teilweise gleich mehrere. In Nottuln ist jetzt der Vertrag für einen neuen Kindergarten an der Dülmener Straße unterschrieben. Großer Wusch der Gemeinde, des Investors und des Trägers – das ist das Deutsche Rote Kreuz – ist es, dass der Kreis das Projekt noch in diesem Jahr genehmigt. Denn zügig im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten starten. Im Frühjahr des übernächsten Jahres sollen die Kinder aus den Übergangs-Containern auf der Fläche vor dem Gymnasium umziehen. Vier Gruppen sind geplant.