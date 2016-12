13.12.16 - 06:53

Veto gegen Sperrung der Baumbergebahn-Strecke

Die Strecke der Baumbergebahn Coesfeld-Billerbeck-Münster für acht Monate wegen Bauarbeiten teilweise zu sperren – das geht nicht. Darin sind sich die Mitglieder des zuständigen Zweckverbandes am Abend bei einem Treffen einig gewesen. Der Verband will jetzt bei der Bahn nachhaken, ob es nicht Alternativen zu der langen Sperrung gibt. Klar ist mittlerweile, dass die Züge auf der Strecke während der Bauzeit in Roxel enden sollen. Hier steigen Bahnfahrer in Busse nach Münster um. Die Bahn will 2018 am Bahnhof in Mecklenbeck groß bauen. Sie plant unter anderem einen neuen Tunnel und ein Stellwerk.