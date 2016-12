13.12.16 - 16:19

Viel Beratungsbedarf im Kreis Coesfeld zum neuen Pflegestärkungsgesetz

Betreiber von Altenheimen, Pflegedienste und vor allem Angehörige - sie alle haben in diesen Tagen viele Fragen. Der Systemwechsel in der Pflege zum neuen Jahr steht kurz bevor. Die Pflege- und Wohnberatung des Kreise führt in diesen Tagen deshalb so viele Gespräche wie lange nicht mehr. Kern der Reform: Statt drei Pflegestufen gibt es künftig fünf Pflegegrade. Beraterin Karin Buddendick sagt. Davon profitieren zum Beispiel Demenzkranke. Bislang schauten die Gutachter zuerst auf körperliche Gebrechen und erst dann auf geistige Einschränkungen. Jetzt behandeln sie beides gleichrangig. Für Menschen, die schon Geld aus der Pflegekasse bekommen, ändert sich nichts. Sie bekommen automatisch einen Brief mit ihrem neuen Pflegegrad. Niemand soll weniger Geld bekommen, in den allermeisten Fällen gebe es sogar mehr Geld.

