13.12.16 - 06:55

Viel Kritik an den Umbauplänen für das Freizeitbad DÜB in Dülmen

Einige Vereine hatten laut Kritik an den Umbauplänen für das Freizeitbad DÜB in Dülmen geübt. Bei einem Treffen mit den Planern und der Badleitung am Abend sind daraus leise Einwände geworden. Klar ist - durch den millionenschweren Umbau steigen die Eintrittspreise. Wievie Besucher künftig mehr zahlen müssen - weiß die Badleitung noch nicht. Egal wie groß der Preissprung wird, Astrid Bienhüls von den Wasserfreunden befürchtet, dass Schwimmer auf andere Bäder ausweichen. Es könne nicht richtig sein. Sie unterhalte sich viel mit den Eltern der Schwimmer, die ganz klar sagen: Für das Vereinsschwimmen gingen sie ins düb, aber wenn sie privat schwimmen wollten, führen sie woanders hin: es sei ihnen zu dreckig, zu kalt und zu teuer im DÜB. Das seien oft die Argumente.

Die Badleitung und der Arbeitskreis Bäder berufen sich auf Umfragen unter den Besuchern, wonach die DÜB-Preise kein Grund sind, in andere Orte abzuwandern. Vielmehr sei es wichtig, das Bad zu modernisieren - und genau das sei ab Mai der Plan: mit neuen Fliesen, komfortablen Umkleiden und einem neuen Cafe- und Eingangsbereich.