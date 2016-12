14.12.16 - 06:45

Bauarbeiten in Coesfeld gehen nach Bombenfund weiter

Heute gehen die Arbeiten für einen neuen Dauerparkplatz an der Rekener Straße in Coesfeld hoffentlich ohne Zwischenfälle weiter. Der Fund eines Blindgängers aus dem zweiten Weltkrieg hatte für eine kurze Zwangspause der Arbeiten gesorgt. Bei Kanalarbeiten fanden Arbeiter vor knapp 24 Stunden die Bombe. Experten des Kampfmittelräumdienstes stellten glücklicherweise fest - dass die Bombe keinen Zünder hatte. Die Menschen im Umfeld der Baustelle konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Experten luden die Bombe auf und rückten wieder ab.