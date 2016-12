14.12.16 - 11:41

Parkplatz an der Münsterstraße in Dülmen soll "Cityparkplatz Nonnengasse" heißen

Inoffiziell hat der neue Parkplatz an der Münsterstraße in Dülmen schon längst einen Namen. Dülmener sprechen vom "Kik"-Parkplatz. Der Textil-Discounter hatte früher an der Stelle ein Geschäft. Offiziell soll der neue Parkplatz aber künftig anders heißen. Der Hauptausschuß hat sich am Abend für den Namen "Cityparkplatz Nonnengasse" ausgesprochen. Autofahrer sollen durch den Namen leicht mithilfe eines Navis zu dem Parkplatz finden, denn Nonnengasse heißt auch die Zufahrtsstraße.