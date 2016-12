14.12.16 - 06:58

Polizei startet Aktion nach Serie zerstörter Heiligen-Statuen und Denkmäler im Kreis

Viele Menschen im Kreis Coesfeld sind entsetzt über die Serie zerstörter Heiligen-Statuen, Wegkreuze und Denkmäler. Unbekannte haben unter anderem Arme, Nasen oder Köpfe von Figuren abgeschlagen. Rund 50 Fälle zählt die Polizei im Kreis Coesfeld. Sie verstärkt jetzt ihre Suche nach den Tätern. Dazu bereitet die Polizei gerade ein Plakat vor. Darauf will sie einige der zerstörten Figuren abbilden und die genauen Tatorte noch einmal auflisten. Verbunden mit der Bitte an Zeugen, sich zu melden. Denn nur mithilfe von Hinweisen kann Ermittlern der Durchbruch gelingen. Zum Beispiel auf ein Auto. Die Tatorte liegen so weit auseinander - von Havixbeck im Norden bis Seppenrade im Süden - mit dem Rad ist das kaum machbar. Das Plakat soll in ein paar Tagen überall im Kreis Coesfeld hängen. In Dülmen ist der Karthäuser-Verein mit Schützenvereinen und Kirchengemeinden im Gespräch. In Kürze will er entscheiden, ob er eine Belohnung für Hinweise aussetzt, die zu den Tätern führen. Sobald es bei der Tätersuche etwas Neues gibt, hören Sie es hier bei Radio Kiepenkerl.