14.12.16 - 13:38

Reparaturarbeiten nach Stromausfall in Nordkirchen

In Nordkirchen ist rund um die Straße Bolland am Vormittag ein Messwagen des Stromversorgers RWE unterwegs gewesen. Er suchte eine kaputte Stelle in einem unterirdischen Stromkabel. Der Schaden hattte in der Nacht in der halben Gemeinde die Lichter ausgehen lassen. Nordkirchener, die nachts mal kurz auf´s Klo wollten, drückten vergeblich auf den Lichtschalter. Es passierte nichts. Teilweise waren auch Sraßenlaternen ausgefallen. Als kurzfristige Lösung schalteten Techniker eine Umleitung im Netz. Nach gut einer Stunde hatten alle Häuser wieder Strom. Jetzt geht es darum, dass beschädigte Kabel zu reparieren. Bagger legen das Kabel frei, damit Arbeiter das kaputte Stück austauschen können.