14.12.16 - 17:45

Stadt Coesfeld plant Ludgeri-Schulhof umzugestalten

Langweilig sieht der Hof der Ludgerischule in Coesfeld aus. Das graue Pflaster und die Asphaltfläche sind so öde - finden Schüler. Künftig soll alles anders sein. Der Jugendausschuss hat jetzt grünes Licht dafür gegeben, um den Schulhof umzugestalten. Schüler sollen hier mehr Möglichkeiten haben, um sich auszutoben. Es soll ein Basketball-Feld geben. Und mehr grüne Flächen um von der stressigen Unterrichtsstunde zu entspannen. Auch weitere Spiel- und Sportgeräte sind geplant. Das grobe Konzept steht - jetzt sollen Schüler, Anwohner und Sportler mal sagen, was sie sich so von der Fläche wünschen. Dazu soll es mehrere Treffen geben. Im nächsten Jahr soll es losgehen.