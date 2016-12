14.12.16 - 08:33

Stadt Dülmen plant Sicherheitskonzept gegen ausufernde Feiern

Blinde Zerstörungswut ist auch auf einigen Schulhöfen im Kreis Coesfeld ein Problem. In Dülmen beispielsweise ärgern sich Nachbarn der Hermann-Leeser-Schule über ausufernde Treffen von Jugendlichen. Im Hauptausschuss haben sich die Politiker am Abend dafür ausgesprochen, einen Sicherheitsdienst zu bekannten Treffpunkten in der Stadt zu schicken. Er soll erstmal testweise von den Oster- bis zu den Herbstfereien unterwegs sein und Jugendlichen, die sich daneben benehmen, auf die Finger klopfen. Gleichzeitig sammelt die Stadt Daten, wo sich Beschwerden häufen. Auf dieser Grundlage berät die Politik erneut über ein mögliches langfristiges Konzept.