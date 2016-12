14.12.16 - 17:52

Trickbetrüger geben sich in Coesfeld und Lette als Mitarbeiter einer Frankfurter Sicherheitszentrale aus

Mit einer ganz miesen Masche sind zur Zeit Telefon-Trickbetrüger im Kreis Coesfeld am Werk. In Lette und Coesfeld versuchten die Unbekannten heute an Opfer zu kommen. Die Poizei warnt. Die Trickbetrüger gegen sich am Telefon als Mitarbeiter einer Frankfurter Sicherheitszentrale aus. Ihre Opfer – vorwiegend ältere Menschen sollten Geld vom Sparbuch abheben. Die betrüger kündigen ihr Kommen an, um die Scheine auf ihre Echtheit zu überpüfen. Bislang ist niemand den Betrügern ins Netz gegangen. Lassen Sie sich nicht auf solche Gespräche ein, legen Sie am besten sofort auf und informieren die Polizei.