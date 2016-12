14.12.16 - 06:52

Verstärkt Kontrollen zum Weihnachtsbaum-Transport

Viele Menschen suchen in diesen Tagen den Weihnachtsbaum für's Fest aus. Oft bringen Sie ihn mit dem Auto nach Hause -zum Beispiel auf dem Dachgepäckträger oder bei extra langen Exemplaren im geöffneten Kofferraum. Die Polizei im Kreis Coesfeld kündigt Kontrollen an. Bei schlecht gesicherten Weihnachtsbäumen drohen Strafen. Sichern Sie den Baum gut – fällt er herunter, ist er eine Unfallgefahr. Beim Transport auf dem Dach ist es wichtig, dass die Baumspitze nach hinten zeigt. Grund: Der Fahrtwind kann so nicht unter die Äste greifen. Ein Baum, der aus dem Kofferraum ragt, muss eine rote Fahne oder im Dunkeln mit einer Leuchte gekennzeichnet sein. Und wer seinen Baum auf der Rückbank transportiert, muss ihn anschnallen, damit er bei abruptem Bremsen nicht nach vorne fliegt. Eine fehlende rote Fahne kostet beispielsweise 25 Euro, fällt der Baum auf die Straße kostet das 75 Euro und einen Punkt in Flensburg – dann war es das mit der besinnlichen Adventszeit.