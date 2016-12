14.12.16 - 17:47

Viele Tempo 30-Zonen vor Schulen und KiTas sorgen im Kreis Coesfeld für Sicherheit

Darauf wollen Eltern sich verlassen: Kinder und Jugendliche im Kreis Coesfeld sollen sicher zur Kita, zur Schule und zurückkommen. Helfen soll dabei Tempo 30, um Autofahrer auszubremsen. Der Bund hat heute die Regeln vereinfacht, um Tempolimits vor Schulen und Kitas einzurichten. Allerdings sorgt das wohl eher nicht für mehr 30-Zonen bei uns. Denn: Bei uns gilt schon fast ausnahmslos vor jeder Schule oder Kita Tempo 30. Seit Ende der 90er Jahre haben Städte und Gemeinden nach und nach die Tempolimits aufgestellt. In vielen Orten, beispielsweise in Coesfeld oder Nordkirchen, liegen die Schulen zudem in ruhigen Wohngebieten. Und da, wo vereinzelt mal eine fette Bundesstraße vorbeiführt, gelten die Schulwege trotzdem als sicher. Beispielsweise am Gymnasium Canisianum in Lüdinghausen - wo es entlang der B 58 breite Fuß- und Radwege gibt. Also auch hier: Tempo 30 kein Thema. Bislang mussten Städte und Gemeinden für Tempo30-Zonen auf Bundes-, Land- oder Kreisstraße nachweisen, dass sie ein Unfallschwerpunkt sind. Das fällt jetzt weg.