14.12.16 - 17:54

Zug-Angreifer von Lüdinghausen geschnappt

Ein Reisender im Zug greift im Bahnhof in Lüdinghausen einen Schaffner an und schlägt ihn mit einer Glasflasche auf den Kopf. Das ist vor einer knappen Woche gewesen – heute gibt es die gute Nachricht von der Bundespolizei – sie hat den Schläger geschnappt. Ein schneller Erfolg für die Ermittler - ihnen zuhilfe kamen viele Hinweise von Zeugen, die den Vorfall im Zug beobachtet haben. Ausschlaggebend war ein Tipp eines Polizisten aus Lüdinghausen, der den Schläger auf einem Videofilm aus dem Zug wiedererkannte. Auf den 23jährigen Mann aus Lüdinghausen wartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Hintergrund der ganzen Geschichte: Der Mann war mit Bekannten in dem Zug auf der Strecke Dortmund-Lüdinghausen-Enschede unterwegs. Bei einer Fahrkartenkontrolle stellte sich heraus, dass der Mann kein Ticket dabei hatte. Die Gruppe sollte den Zug in Lüdinghausen verlassen. Es kam zum Streit, der Lüdinghauser griff den Schaffner an und schlug ihn mit der Glasflasche. Der Schaffner kam verletzt ins Krankenhaus.