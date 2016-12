15.12.16 - 07:33

1.200 Unterschriften zum Erhalt des Berkelquellteichs in Billerbeck

Es ist ein unglaubliches Ergebnis der Unterschriften-Aktion für den Erhalt des Berkelquellteichs in Billerbeck! Darüber staunt Organisatorin Birigt Prawitz heute morgen noch immer: Weit über 1200 Menschen wollen den Teich behalten und haben dafür unterschrieben. Heute Vormittag überreicht sie die langen Listen im Rathaus. Die Billerbeckerin freut sich und fühlt sich bestätigt in ihrem Ziel, den Teich als Lebensraum für Tiere und Erholungsgebiet zu retten.

Lösungen müssen her für den Berkelquellteich. Zuviel Gülle von den Feldern gelangt im Sommer ins Wasser und führt zu starkem Algenwachstum. Der Teich verwandelt sich in einen stinkenden Tümpel. Deshalb hatte die Politik eigentlich entschieden, ihn leerlaufen zu lassen. Wegen des großen Widerstands liegt das aber zunächst auf Eis.