15.12.16 - 06:33

Bundespolizei hält Videokameras für sinnvoll - trotzdem schreckten sie nicht vor Straftaten ab

Es ist dunkel - stellenweise auch noch nebelig - heute Morgen. Gerade an den Bahnhöfen im Kreis Coesfeld macht sich da bei vielen Menschen ein mulmiges Gefühl breit. Auch in den Zügen fühlen sich immer mehr Menschen unsicher. Heute vor einer Woche hatte ein junger Mann in Lüdinghausen einen Zugbegleiter mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt. Jetzt hat die Bundespolizei einen Verdächtigen ermittelt. Er war auf einer Videoaufnahme zu erkennen. Für Wolfgang Amberge von der Bundespolizei sind Kameras ein wichtiges Mittel. Es schrecke den ein oder anderen ab. Aber es sei nicht das "Nonplusultra". Viele wissen, es gebe eine Kamera vor Ort und trotzdem passiere leider immer wieder etwas.

Wichtig sei, in brenzligen Situationen sofort den Notfallknopf in den Zugabteilen zu drücken. Der Lokführer bekommt dann ein Signal und alarmiert die Polizei. Sind Täter in der Überzahl, sollten Bahnreisende nicht unüberlegt handeln und sich in Gefahr bringen. Dann sei es besser, sich zurückzuziehen.