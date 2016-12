15.12.16 - 19:06

Eltern haben viele Fragen zur Schulfusion Ascheberg/Nordkirchen

Eine Schule - verteilt auf zwei Orte - damit gehen die Nachbargemeinden Nordkirchen und Ascheberg neue Wege. Die Profilschule in Ascheberg läuft aus - an ihrer Stelle entsteht ein zweiter Standort der Nordkirchener Gesamtschule. Eltern wollten bei einem aktuellen Treffen unter anderem wissen, wie der Übergang abläuft. Geplant ist, dass Profilschüler und Gesamtschüler das Schulzentrum in Ascheberg gemeinsam nutzen. Im dritten Jahr sind die Profilschüler dann voraussichtlich nur noch in Herbern. Hier haben die älteren Profilschüler auch jetzt schon Unterricht. Lehrer der Profilschule können zur Gesamtschule wechseln. Ihre Erfahrungen aus dem Schulversuch fließen mit ein. Grundsätzlich basiert das künftige Unterrichtskonzept aber auf dem der jetzigen Gesamtschule Nordkirchen. Das Anmeldeverfahren startet Anfang Februar - vorher gibt es noch einen Tag der offenen Tür im Schulzentrum Ascheberg.