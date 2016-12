15.12.16 - 12:47

Känguru Speedy ist eingefangen

Über eine Woche hat uns die Suche nach ausgebüxten Kängurus zwischen Tilbeck und Roxel in Atem gehalten. Jetzt ist auch der letzte Ausreißer wieder da. Die Besitzer haben Speedy in Albachten eingefangen. Am Vormittag hatte sich ein Anwohner aus Albachten bei der Polizei gemeldet. Speedy sitze in seinem Garten. Die Polizei informierte die Besitzer. Die holten ihren Tierarzt mit einem Betäubungsgewehr dazu und fuhren los. Gott sei dank saß Speedy noch in dem Garten. Der Tierarzt legte an und schickte Speedy mit dem Betäubungsgewehr ins Land der Träume. Noch etwas benebelt, liegt Speedy jetzt im heimischen Stall unter einer Rotlichlampe und wärmt sich auf. Ansonsten ist er wohl auf. Insgesamt vier Kängurus waren ursprünglich von dem Hof zwischen Tilbeck und Roxel ausgerissen. Drei Tiere waren schon in der vergangenen Woche wieder aufgetaucht.