15.12.16 - 19:13

Kindergarten im "Alten Rathaus" in Senden später fertig

Mit dem Silvesterfeuerwerk sollte der neue Kindergarten in Senden im Alten Rathaus fertig sein – die Arbeiten verzögern sich aber. Hat heute Nachmittag die Gemeinde gesagt. Bei den Umbauarbeiten waren mehrere Probleme aufgetaucht. Seit dem Sommer sind Handwerker damit beschäftigt, das Alte Rathaus – früher ein Treffpunkt für Vereine umzubauen. Und im Laufe der Arbeiten entdeckten sie immer neue Überraschungen. Der Dachdecker stellte fest, dass die Pfannen undicht und löchrig waren, ein neues Dach muss her – es geht nicht anders. Außerdem muss ein neuer Boden in die Räume – die Gemeinde hat sich jetzt auf modernen Linoleumboden festgelegt. Der hält etwas aus und über steht die nächsten Jahre. Drei Wochen braucht der Bodenleger – er hat schon zugesagt, Anfang Januar zu beginnen. Anfang Februar soll der Kindergarten einzugsfertig sein. Kinder, die eigentlich schon im Januar in ihrem neuen Kindergarten spielen sollten, kommen noch einige Wochen in Übergangsgruppen unter.