15.12.16 - 19:12

Lasterfahrer in Lüdinghausen ärgert sich über Geldbörsen-Diebe

Das ist noch mal recht gut gegangen für einen Lastwagenfahrer in Lüdinghausen. In einem unbeobachteten Moment nahmen Diebe seine Geldbörse aus dem Laster am Eichendorffring. Während ein Polizist den Diebstahl aufnahm, fand sein Kollege die Böse unter einer parkbank am Fußweg zwischen Eichendorffring und Stadtfeldstraße. Glück gehabt – Ausweise und Papiere waren noch drin – nur 20 Euro fehlten. Den Dieb will die Polizei schnappen – sie hofft auf Hinweise.