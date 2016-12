15.12.16 - 19:08

Plädoyers im Folter-Prozess von Lüdinghausen

Eine junge Frau und zwei junge Männer aus Ascheberg, Nordkirchen und Lünen stehen seit Ende November vor dem Landgericht in Münster – sie sollen einen damals 18jährigen vor einem guten halben Jahr fast zu Tode gequält haben. Heute haben Staatsanwalt und Verteidiger plädiert. Für die junge Frau fordert der Staatsanwalt sieben einhalb Jahre Gefängnis, für ihre beiden Komplizen fünf und sechs Jahre Haft. Der Verteidiger fordert eine angemessene Strafe – legte sich aber nicht auf eine Länge der Gefängnisjahre fest. Am Dienstag entscheidet der Richter über ein Urteil in dem Fall. Dieser sorgt für Aufsehen: Aus Rache wegen einer angeblichen Vergewaltigung sollen die drei einen unglaublichen Plan ausgeheckt haben. Die junge Frau soll ihr Opfer unter Versprechungen an den Kanal gelockt haben – auf ein verabredetes Zeichen sollen die beiden anderen dazugekommen sein. Das Trio soll das Opfer über Stunden gequält und gefoltert haben. Weil sich Menschen näherten, flüchteten die drei. Das rettete dem damals 18jährigen das Leben. Vor allem die junge Frau hat an den bisherigen Prozess-Tagen sachlich und gefühllos teilgenommen.