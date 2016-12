15.12.16 - 08:37

Stromausfall in Nottuln und Ortsteilen

In Nottuln gibt es heute Morgen Strom-Probleme. Sie berichten uns von kurzen Stromausfällen unter anderem in Schapdetten, der Olympia- und der Coubertin-Straße. Die Probleme sorgen auch für ausgefallene Ampeln - unter anderem an der Kreuzung der Ortsdurchfahrt mit dem Oberstockumer Weg. Bitte fahren Sie hier besonders aufmerksam - Der Schulweg vieler Kinder und Jugendlicher führt hier entlang. Bis gerade eben hatte die Polizei deshalb einen Streifenwagen an der Kreuzung im Einsatz, um den Schulweg zu sichern. Techniker des Stromversorgers RWE sind über die Probleme informiert.