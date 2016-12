15.12.16 - 06:28

Torfrau Clara Woltering aus Lette ist zufrieden mit der Handball-EM

Die deutschen Handball-Frauen um Torfrau Clara Woltering aus Lette haben das Halbfinale bei der Europameisterschaft in Schweden knapp verpasst. Trotz des 28:22 Siegs gegen Gastgeber Schweden reichte es nicht. Jetzt spielt Deutschland am Freitag um Platz 5. Für Clara Woltering ein toller Erfolg. Sie haben möglichst lange in Schweden bleiben wollen und das hätten sie geschafft. Es sei sensationell, dass sie sich das erarbeitet haben. Grund zur Freude hatte Clara Woltering auch persönlich. Sie wurde schon zum dritten Mal bei dieser EM zur besten Spielerin des Tages gekürt.