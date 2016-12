15.12.16 - 06:31

Viele ältere Menschen und Patienten an Noro-Virus erkrankt

Zusätzlich zur aktuellen Erkältungswelle macht uns im Moment das Noro-Virus das Leben schwer. Im Moment leiden unter anderem einige Patienten des Coesfelder Krankenhauses an dem schweren Brech-Durchfall - und im Billerbecker Altenheim Ludgerus-Stift sind ein Drittel der Bewohner erkrankt. Das Kreisgesundheitsamt sagte auf unsere Nachfrage: Das sei die für die Jahreszeit übliche Krankheitswelle. Im Vergleich zum Vorjahr zeichne sich in diesem Jahr sogar ein Rückgang der Noro-Virus-Fälle ab. In den betroffenen Einrichtungen desinfizieren sich die Mitarbeiter noch öfter die Hände als sonst - und tragen teilweise einen Mundschutz. Im Ludgerus-Stift in Billerbeck sind zusätzlich Adventsveranstaltungen wie zum Beispiel das gemeinsame Singen abgesagt.