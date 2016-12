16.12.16 - 18:44

Drogenhändler aus Coesfeld dingfest gemacht

Monatelange Puzzelarbeit hat die Ermittler im Kreis Coesfeld jetzt zum Erfolg geführt... Ihnen ist ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Heute hat die Polizei Einzelheiten vorgestellt. Zwei Männer aus Coesfeld sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt seit Februar gegen eine Gruppe, die einen florierenden Drogenhandel betrieben haben soll. Die Drogen sollen sie in Holland und hier in Deutschland weiterverkauft haben. Hauptverdächtiger ist ein Mann aus Coesfeld, der soll die Kurierfahren organisiert haben. Es ist wirklich wie im Krimi. Unsere Polizei hat mit Kollegen im Norden zusammengearbeitet – und drei Männer aus ebenfalls aus Coesfed und Gescher festgenommen. Sie hatten versucht, ihr Drogengeschäft nach Oslo auszuweiten. Die Polizei schnappte sie beim Transport. Sie hatten die Drogen – Heroin im Wert von rund 600 tausend Euro im Auto versteckt. Mit der Polizei hatten sie wohl nicht gerechnet – die Handschellen klickten. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet.