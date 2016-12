16.12.16 - 06:31

Ersatz für weggefallenen verkaufsoffenen Sonntag in Ascheberg

Händler- und Werbegemeinschaften im Kreis Coesfeld überprüfen, ob ihre verkaufsoffenen Sonntage die rechtlichen Bedingungen erfüllen. Ein Fest muss im Vordergrund stehen - nicht die geöffneten Geschäfte. In Ascheberg zum Beispiel ist deshalb der verkaufsoffene Sonntag am ersten Advent weggefallen - als Ersatz bummeln Sie heute beim "Ascheberger Weihnachtsbummel" bis 22 Uhr durch die Geschäfte. Die Gemeinde sagt: Weitere verkaufsoffene Sonntage wie zur Jacobi-Kirmes im Sommer oder beim Frühlingsfest in Herbern stünden nicht auf der Kippe. Sie seien ja mit großen Festen vernküpft.