16.12.16 - 18:41

Fahrraddieb in Ascheberg bespuckt Polizisten

Bahnhöfe im Kreis sind beliebtes Ziel von Fahrraddieben – die Polizei ermittelt jetzt gegen einen Nordafrikaner, der in der vergangenen Nacht am Bahnhof in Ascheberg ein Fahrrad gestohlen haben soll. Bei einem Verfahren wegen Fahrrad-Diebstahl bleibt es dabei nicht. Eine Polizeistreife hatte den Mann in der Nacht an der B 58 in Richtung Lüdinghausen beobachtet – er trug das Fahrrad huckepack auf seinem Rücken. Die Polizisten stoppten den Mann – es stellte sich heraus, dass er das Fahrrad gestohlen hatte. Bei der Frage, woher er kommt, verwickelte sich der Nordafrikaner in Widersprüche. Während der Fahrt zur Wache versuchte der betrunkene Mann die Polizisten zu schlagen und bespuckte sie. Die Polizei ermittelte, dass der Mann in Gelsenkirchen wohnt und in den Niederlanden einen zweiten Asylantrag gestellt hat. Gleich mehrere Verfahren laufen jetzt gegen den Nordafrikaner. Die Polizei sucht parallel den Besitzer des Fahrrades – es handelt sich dabei um ein Damenrad.