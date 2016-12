16.12.16 - 12:35

Katholische Kirchengemeinden zufrieden mit Rücklauf bei Umfrage

Kirchengemeinden im Kreis Coesfeld suchen nach Lösungen, um den Mitgliederschwund zu stoppen. In Coesfeld wollen die beiden katholischen Gemeinden mit einer Umfrage herausfinden, wie sie jüngere Menschen besser erreichen können. Heute zieht das Projektteam "Freiraum" eine erste Zwischenbilanz. Es hatte fast 3 000 Fragebögen an junge Erwachsene geschickt. Fast 10 Prozent der Fragebögen sind schon ausgefüllt zurückgekommen. Damit ist das Team schon einmal ganz zufrieden. Heute ist offiziell der letzte Tag, um die Fragebögen zurückzuschicken. Nachzügler will das Projektteam aber auf jeden Fall noch berücksichtigen. In der Umfrage sollen junge Erwachsene unter anderem sagen, wie sie zur Kirche stehen, welche Angebote sie vermissen und wann sie in ihrem Alltag überhaupt Zeit für Kirche hätten. Das Team rechnet damit, dass es Wochen braucht die Antworten auszuwerten. Frühstens im Januar will es Ergebnisse präsentieren.