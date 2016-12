16.12.16 - 18:46

Klasse Zwischenbilanz des Dülmener Winters!

Seit drei Wochen freuen wir uns über den Dülmener Winter mit Eisbahn und neuer Rodelhütte. Und heute Nachmittag haben die Organisatoren eine erste Zwischenbilanz gezogen: Sie sind durchweg zufrieden. Das gute Wetter hat zu vielen Besuchern beigetragen, die neue Rodelhütte und auch der neue Rundlauf des Weihnachtsmarktes hat sich schon bewährt. Die Organisatoren haben durchgerechnet und ein deutliches Plus an Eisläufern auf der Eisbahn gezählt. In Zahlen: In diesen ersten Wochen haben sich rund 6000 Schlittschiuhläufer auf der Eisbahn getummelt - das sind gut 25 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Die Läufer haben etwas über die Hälfte an Schlittschuhen – 3500 Paar ausgeliehen. Der Weihnachtsmarkt endet heute in einer Woche – die Eisbahn und die Rodelhütte bleiben noch bis zum 4. Januar.