16.12.16 - 18:38

Kostenloses Samstags-Parken im Advent 2017 in Coesfeld????

Das Weihnachtsgeschäft ist die wichtigste Zeit des Jahres für die Händler im Kreis Coesfeld. Um gegen die Konkurrenz aus dem Internet zu punkten - bieten Lüdinghausen und Dülmen kostenloses Parken an den Adventssamstagen an. In Coesfeld ist die Diskussion über ein ähnliches Angebot jetzt erst einmal verschoben. Im Frühjahr wollen die Politiker entscheiden, ob es in der Adventszeit 2017 kostenloses Parken an Samstagen gibt. Sie wollen das Thema gemeinsam mit dem geplanten neuen Parkleitsystem angehen. Künftig sollen Autofahrer auf Anzeigen schon beim Reinfahren in die Stadt sehen, wo noch Plätze frei sind. Außerdem soll die Stadt bis dahin ausgerechnet haben, wieviel Geld ihr durch kostenloses Parken an Adventssamstagen entgeht. Die Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Annete Rabert, ist enttäuscht, dass alles so langsam geht - denn schon im Sommer hätte das Thema erstmals auf der Tagesordnung gestanden.