16.12.16 - 06:32

Probleme auf Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet sind Zufall

In dieser Woche sind Züge auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet auffällig oft zu spät gewesen - oder ganz ausgefallen. Vor allem auf der neuen Regionalexpress-Linie über Essen hinaus nach Mönchengladbach. Marco aus Appelhülsen ärgert sich und fragt, was da los sei. Auf Radio Kiepenkerl Nachfrage sagte die Bahn: Dass sich die Probleme häuften sei Zufall. Mal streikte eine Zug-Tür, mal die Technik an der Bahnstrecke. Allerdings räumt die Bahn ein, dass das Verspätungsrisiko auch durch den längeren Weg der Züge bis nach Mönchengladbach steigt.