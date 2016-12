16.12.16 - 06:28

Stromdraht soll Küngurus künftig an Flucht aus Gehege hindern

Känguru "Speedy" und seine Ausreißer-Kollegen sollen so schnell nicht wieder auf Tour gehen. Die Besitzer haben das Gehege auf einem Hof zwischen Tilbeck und Roxel jetzt noch besser gesichert. Dabei ist der Zaun schon zwei Meter hoch.

Das nützt allerdings nichts, wenn ein Fuchs ein Loch unter dem Zaun hindurch buddelt. Das war nämlich vermutlich der Auslöser für die jüngste Flucht. Die Besitzer haben jetzt zusätzlich einen Stromdraht um das Gehege gezogen. Das soll verhindern, dass sich Tiere nochmal von Außen an dem Zaun zu schaffen. Vor anderthalb Wochen waren vier Kängurus aus dem Gehege zwischen Tilbeck und Roxel ausgebüxt. Als letzter Ausreißer fingen die Besitzer vor knapp 24 Stunden "Speedy" ein. Er saß in einem Garten in Albachten. Ein Schuß einem Betäubungsgewehr verhinderte, dass Speedy nochmal davon hoppelte. Das war zuvor nämlich mehrfach passiert. Die anderen drei Ausreißerkollegen von Speedy hatten sich schon in der vergangenen Woche einfangen lassen oder waren von selbst zurückgekehrt.