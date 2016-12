16.12.16 - 18:51

Torfrau Clara Woltering aus Lette bei beim letzten Spiel der Handball-EM verletzt!

Es ist ein Schock für Handballfans im Kreis Coesfeld: Torfrau Clara Woltering aus Lette verletzt sich bei der Europameisterschaft in Schweden um Platz fünf gegen Rumänien schwer. Die 22 zu 23-Niederlage in dem Spiel gerät in den Hintergrund. Es sind dramatische Bilder in den letzten Sekundens des Spiels der deutschen Handballerinnen gegen Rumänien. Clara Woltering aus Lette prallt mit einer rumänischen Spielerin unglücklich zusammen. Sie bleibt auf dem Boden liegen – ihre Partnerinnen knien bei ihr. Sanitäter kommen mit einer Krankentrage und bringen sie weg. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht – möglicherweise hat die Letteranerin eine Gehirnerschütterung erlitten. Insgesamt ist es eine durchweg erfolgreiche Woche für die deutschen Handballerinnen gewesen – und immer wieder war es Clara Woltering, die Fehler ausbügelte und ihr Team wieder ins Spiel brachte. Im März gibt es das erste Länderspiel des Weltmeisterschafts-Jahres. Doch jetzt geht es zu allererst darum, dass es unserer Clara Woltering aus Lette wieder besser geht. Wir wünschen ihr alles Gute!