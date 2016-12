16.12.16 - 12:37

Viele neue Einbruchsanzeigen im Kreis Coesfeld

Hohe Einbruchszahlen sind seit Jahren ein Problem im Kreis Coesfeld. Aktuell ermittelt die Polizei unter anderem in Osterwick. In der Dorfbauerschaft brachen Unbekannte hier in der Nacht in eine Tankstelle ein. Sie flüchteten mit Zigaretten. In Dülmen an der Münsterstraße scheiterten Einbrecher dagegen an der Tür einer Tankstelle. Die Betreiber stellten am Morgen lediglich Kratz- und Hebelspuren von Einbruchswerkzeug fest. Reichlich Beute machten Einbrecher dagegen in Davensberg. Sie stiegen in zwei Häuser in der Straße "Im Wiedau" und am Huningweg ein. Die Täter flüchteten mit Bargeld und einem Handy mitgehen. Auf Schmuck hatten es Einbrecher in Hiddingsel abgesehen. Außerdem gehörten Modellautos zu ihrer Beute.