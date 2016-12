17.12.16 - 09:25

An diesem Wochenende Hochzeit des Weihnachtsbaumverkaufs im Kreis Coesfeld

Einige Menschen im Kreis Coesfeld klappen heute morgen schonmal die Rücksitze in ihrem Auto um und legen eine Decke drüber. Jetzt am 4. Adventswochenende verkaufen Händler die meisten Weihnachtsbäume. Baumschulen und Pflanzenhöfe im Kreis wappnen sich - sie erwarten einen großen Kundenansturm.

Mit Axt oder Säge unterm Arm laufen heute viele Menschen über das Gelände der Baumschule Reckmann in Dülmen. Tausende Bäume stehen hier bereit. Und um die vielen Kunden versorgen zu können, sind heute alle verfügbaren Mitarbeiter da. Die Baumschule Steinkamp in Coesfeld merkt, dass die Menschen Weihnachtsbäume immer später kaufen. Der Baum solle nämlich möglichst lange halten, spät anfangen zu nadeln und lange grün bleiben. Ähnlich sieht es auf dem Gut Forstmannshof in Lüdinghausen aus. Hier haben die Mitarbeiter erst vergangene Woche die Bäume geschlagen und für den Verkauf vorbereitet.