17.12.16 - 07:33

Deutschlandweiter Geschenke-Kaufrausch rauscht am Kreis Coesfeld vorbei

Viele Menschen im Kreis Coesfeld sind an diesem Wochenende auf der Suche nach den letzten Weihnachtsgeschenken. Noch nie haben die Deutschen so viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben wie in diesem Jahr, sagt der Handelsverband Deutschland. Im Kreis Coesfeld sind die Käufer aber etwas verhaltener. Händler in Lüdinghausen, Senden und Coesfeld vermuten, dass sich dieses Rekordjahr nur in Großstädten bemerkbar macht. Schließlich fahren viele fürs große Shopping-Erlebnis nach Münster oder ins Ruhrgebiet. Ob sich der Umsatz in diesem Jahr noch vom Vorjahres-Niveau abhebt, würden erst die nächsten Tage zeigen. Das meiste Geld gäben die Menschen inzwischen im Internet aus. Dadurch klingelten bei Online-Händlern der Rekordumsatz, Händler in Innenstädten und Ortskernen würden davon kaum was spüren. Insgesamt seien Händler aber zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Besonders beliebte Geschenke sei Elektronisches, wie Handys, Musik-Boxen oder Fernseher.