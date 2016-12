17.12.16 - 08:43

Geschlossenes Adventskonzert - NRW-Politik feiert im Billerbecker Dom

Sie sehen heute am frühen Abend viel Polizei in Billerbeck. Sie bereitet sich auf das Adventskonzert der NRW-Staatskanzlei im Dom vor. Streifenwagen sind verstärkt unterwegs, um die hochrangigen Gäste des Konzerts zu sichern. Unter anderem kommt Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Die Polizei rechnet mit rund 700 Gästen. Reinkommt allerdings nur, wer eine Einladung hat. Tatort-Schauspieler Dietmar Bär trägt weihnachtliche Geschichten und Gedichte vor. Das Konzert startet um 20:15 Uhr. Schon am frühen Abend ist viel los auf den Straßen rund um den Dom. Sie müssen mit Problemen bei der Parkplatzsuche rechnen.