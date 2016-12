17.12.16 - 12:22

Strahlendes Licht oder kleine Kerze - Stimmen zu 80. Geburtstag von Papst Franziskus

Katholiken im Kreis Coesfeld denken heute an ihr Kirchenoberhaupt. Papst Franziskus wird 80 Jahre alt. In bislang dreieinhalb Jahren Amtszeit hat er schon für viel Aufsehen gesorgt. Er fährt einfache Autos und lebt immer noch im Gästehaus des Vatikans - er will eine arme und barmherzige Kirche. Gerhard Schmitz aus Nottuln vom Kreiskomitee der Katholiken, der Laienvertretung, sagt: Der Papst ist für die Kirche ein Gewinn. Durch seine besondere Art schaffe er es immer wieder in den Medien aufzutauchen. Dadurch erreiche er mit seinen Botschaften auch kirchenferne Kreise. Etwas kritischer sieht Annegret Laakmann aus Haltern von der Basisbewegung wir sind Kirche Papst Franziskus. Er habe in den großen Fragen noch nichts erreicht: Priester müssten weiterhin ehelos leben und Geschiedene dürften nicht wieder heiraten.