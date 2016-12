18.12.16 - 09:18

Fans des Fußball-Drittligist Preußen Münster geraten in Schlägerei

Fußball Drittligist Preußen Münster verliert das letzte Spiel der Saison mit 1 zu 3 in Regensburg. Durch die Niederlage beenden die Preußen die Hinrunde weit unten in der Tabelle auf Platz 16. Vor dem Spiel gab es Ärger. Auf der Anreise traf ein Bus mit Preußen Fans auf einen Bus des Erstligisten Mönchengladbach. An einer Autobahnraststätte in Unterfranken gingen bis zu 60 Gladbach Anhänger auf zwei Preußen Fans los. Anhänger beider Lager wurden bei der Prügelei verletzt. Außerdem beschädigten die Gladbacher den Preußen Fanbus und klauten aus dem Laderaum mehrere Kisten Bier. Die Polizei ermittelt.