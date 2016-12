18.12.16 - 09:21

Polizei achtet auf den richtigen Weihnachtsbaum-Transport

Heute am vierten Advent ziehen viele von Ihnen los, um sich in Baumschulen oder bei Händlern auf Weihanchtsmärkten ihren Tannenbaum zu holen. Die Polizei hat dabei ein besonderes Auge auf den Transport der Weihnachtsbäume. Eine Schnur oder ein Bindfaden reichen nicht aus, um einen Weihnachtsbaum richtig festzuschnallen – sie zerreissen zu leicht. Die Polizei prüft bei Kontrollen, wie haltbar die Schnüre sind und rät generell dazu, Spanngurte mitzunehmen. Ragt ein Baum ab einem Meter weit aus dem Kofferraum heraus, ist es nötig, eine rote Fahne daran zu befestigen. Dämmert es, muss der Baum mit einem Lämpchen gekennzeichnet sein. Schauen wir jetzt auf das Autodach: Die Baumspitze sollte nach hinten zeigen, so kann der Fahrtwind nicht unter die Äste greifen. Nach vorne darf der Baum nicht allzuweit herausragen. Und wer seinen Baum auf der Rückbank transportiert, muss ihn anschnallen. Bei abrutem Bremsen kann er sich sonst in ein gefährliches Geschoss verwandeln. Wer seinen Baum falsch transportiert, muss mit einer teuren Strafe rechnen.