18.12.16 - 09:19

Sport Ergebnisse

Die TSG Dülmen, der SV Herbern und der VfL Billerbeck haben beim traditionsreichen Hallenfußballturnier in Nienberge die Finalrunde verpasst. Der SC Capelle war schon am Freitag ausgeschieden. Die Finalrunde beginnt heute um 13.30 Uhr.



Bayerisches Wochenende in Lüdighausen Teil zwei. Union Lüdingausen erwartet in der Badmintonbundesliga den abstiegsbedrohten TSV Neuhausen-Nymphenburg. Das erste Spiel des Wochenendes gegen den TSV Freystadt aus Bayern hat Union Lüdinghausen mit 4 zu 3 gewonnen.