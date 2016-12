18.12.16 - 09:20

St. Dionysius Kirche in Havixbeck öffnet heute wieder

Katholiken in Havixbeck sind schon ganz gespannt, wie es in ihrer Kirche aussieht. Heute betreten sie sie zum ersten Mal nach fast einem halben Jahr Renovierungszeit. Um 11 Uhr beginnt der erste Gottesdienst in St. Dionysius. Sofort fallen die neuen frischen weißen Wände auf. Die Säulen sind ausgebessert und neue Leuchten mit energiesparender LED-Technik gibt es. Der Altar ist etwas nach vorne gerückt und der Taufbrunnen steht jetzt im Chorraum. Damit hat die Gemeinde ihr Ziel erreicht - und die Arbeiten wie geplant vor Weihnachten abgeschlossen. In der Zwischenzeit feierten Katholiken ihre Messen als Gäste in der Evangelischen Kirche, im Torhaus oder im Marienstift.