18.12.16 - 10:33

Viele Tische in Restaurants an Weihnachten ausgebucht

Für viele Menschen steht an Weihnachten gemeinsames Essen gehen mit der Familie an. Viele Restaurants im Kreis Coesfeld sind deshalb komplett ausgebucht. Deutlich mehr Menschen haben in diesem Jahr Tische reserviert als noch im Vorjahr. Noch dazu ist offen, ob alle Köche und Kellner an Bord sind.

Restaurants haben ohnehin schon Mühe, gute Mitarbeiter zu finden. Noch dazu hat sie die Krankheitswelle des Dezembers voll erwischt. Das Restaurant Waldfrieden in Dülmen hat deshalb für die Mitarbeiter eine Extra-Ladung Multivitamin-Säfte organisiert, damit sie ihre Abwehrkräfte stärken können und an Weihnachten fit sind. Weitere Ausfälle kann sich auch das Landgasthaus Füsting in Havixbeck nicht leisten. Auch hier ist alles ausgebucht und alle verfügbaren Helfer sind im Einsatz. Eng wird es auch für Kurzentschlossene im Nottulner Restaurant Martini und in der Billerbecker Domeschenke. Seit Jahren seien die Tische nicht so früh weg gewesen, wie in diesem Jahr.