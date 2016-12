19.12.16 - 06:31

Ärger mit Breitbandausbau in Billerbeck

Kreisweit arbeiten Städte und Gemeinden daran, alle Straßen mit hochmodernen Internetverbindungen auszurüsten. In Billerbeck soll es im kommenden Monat soweit sein. Doch in der Breitbandübersichtskarte der Telekom klafft ein weißer Fleck, wundert sich Anwohner Udo Kreckel. Zwei Wohngebiete werden nicht ausgebaut. Die Stadt zeigt sich auf Radio Kiepenkerl Nachfrage überrascht. Eigentlich habe die Telekom den Auftrag, die ganze Stadt mit Breitband zu versorgen. Die Stadt will selbst nochmal nachhaken. Weil das aber dauern kann, hat Radio Kiepenkerl selbst bei der Telekom nachgehakt. Sie sagt: die Übersichtskarte im Internet sei ungenau. Nun soll doch ganz Billerbeck schnelles Internet bekommen. Allerdings dauere es in den Wohngebieten Dreitelkamp 2 und 3, die die Telekom erst übersehen hat, etwas länger. Statt noch im Dezember wie alle anderen, soll es in den beiden Wohngebieten ab Januar klappen.