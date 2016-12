19.12.16 - 06:35

Autounfall mit Reh am Abend in Dülmener Bauerschaft Weddern

Fahren Sie heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule besonders vorsichtig. Rehe springen in diesen Tagen plötzlich auf die Straße und sind eine Unfallgefahr. Ein Autofahrer ist am späten Abend in der Dülmener Bauerschaft Weddern verletzt worden. Er wollte auf der Straße bei Karthaus einem Reh ausweichen, kam von der Straße ab und überschlug sich. Die Feuerwehren Dülmen-Mitte und Rorup rückten aus. Sie reinigten die Straße von ausgelaufenem Öl und Sprit. Ein Rettungswagen brachte den Autofahrer ins Krankenhaus. Die Polizei klärt heute, ob es sich tatsächlich um einen Wildunfall handelt.