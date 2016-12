19.12.16 - 06:28

Badmintonspieler von Union Lüdinghausen siegen zu Hause gegen TSV Neuhausen

Es ist ein Weihnachtsgeschenk, dass sich die Badmintonspieler von Union Lüdinghausen selbst gemacht haben. Ihre Fans haben in eigener Halle unterstützt und am Ende das 6:1 gegen TSV Neuhausen bejubelt. Die Bundesligaspieler von Union klettern damit in der Tabelle auf dem vierten Platz hoch. In aller Ruhe bereiten sie sich jetzt auf ihr nächstes Heimspiel Ende Januar gegen den Deutschen Meister Bischmisheim vor.