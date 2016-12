19.12.16 - 17:47

Dülmener Lieferservice erlebt eher ruhige Adventszeit

Dülmener Händler stemmen sich gegen den Internethandel. Sie bieten seit gut zwei Monaten einen eigenen Lieferservice an. Was wir in Geschäften in der Innenstadt kaufen liefert ein Bote noch am selben Tag aus. Händlersprecher Hugo Schulze Hobbeling hat jetzt eine Adventsbilanz gezogen. Sein Fazit: Das Angebot könnte bekannter sein. Auch an den Adventssamstagen blieb es bei einzelnen Fahrten. Bücher waren der Renner, außerdem Spielwaren. Große Geschenke wie etwa ein Bobbycar schleppe niemand gerne zum Auto. Anfang Januar wollen die Händler endgültig entscheiden ob sie das Projekt fortsetzen. Aktuell spreche nichts dagegen.