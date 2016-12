19.12.16 - 12:41

LED in Laternen an Ascheberger Kreuzungen

Die hellen Phasen am Tag sind jetzt im Winter im Kreis Coesfeld kürzer – da ist es wichtig, das Straßenlaternen in den Städten und Gemeinden alles gut ausleuchten. In Herbern haben sich sparsame LED-Leuchten an zwei Kreuzungen bewährt. An der Bernhard-/Merschstraße und an der Bernhard-/Rankenstraße hat die Gemeinde die Straßenlaternen umgerüstet. Das lohnt sich – sie hat dadurch pro Kreuzung 500 Euro mehr in der Kasse. Sie will Laternen an weiteren Kreuzungen umrüsten und heute steht fest: Im kommenden Jahr sind die Kreuzungen Steinfurter Straße/Sandstraße, Burgwall/Herberner Straße und der Kreisverkehr an der Steinfurter Straße dran. Wann die Techniker loslegen steht noch nicht fest – die Politik berät Anfang Februar darüber.