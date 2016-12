19.12.16 - 17:49

Meiste Rathäuser im Kreis Coesfeld "zwischen den Jahren" geöffnet

Jetzt zum Feierabend zählen wir leise durch. Nur noch viermal zur Arbeit - dann ist für viele Menschen erstmal Schluss. Betriebe schließen zwischen Jahren. In diesem Jahr gehören die meisten Rathäuser allerdings nicht dazu. Die Feiertage liegen so, dass sie viermal öffnen können. Die Gemeinde Havixbeck und die Stadt Lüdinghausen haben trotzdem beschlossen, zwischen Weihnachten und Neujahr ihre Verwaltungen komplett zu schließen. Ausweise beantragen, Dokumente beglaubigen oder Gespräche mit den Mitarbeitern sind in der Zeit nicht möglich. Für den Notfall sind hier allerdings Notdienste eingerichtet. In allen anderen Gemeinden sind die Verwaltungen wie üblich nur an Heilig Abend, Silvester und den Feiertagen geschlossen.