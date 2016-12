19.12.16 - 06:29

Metzger im Kreis legen Extraschichten wegen Weihnachtsessen ein

Wer kann, schaltet in dieser Weihnachtswoche einen Gang runter. Die Metzger im Kreis Coesfeld haben dafür allerdings keine Zeit. Für sie beginnt heute die anstrengendste Woche des Jahres. Laufend kommen neue Bestellungen rein.

Seit 4 Uhr heute morgen hat Metzger Guido Volmer aus Coesfeld sein Schneidemesser in der Hand. Um all die Arbeit bewältigen zu können, fangen er und seine Mitarbeiter deutlich früher an. Sie schneiden Filets, drehen Rouladen und schneiden Suppenfleisch zurecht. Jetzt an Weihnachten sei den Menschen hochwertiges Fleisch wichtiger als sonst, deshalb trifft Bernd Volle in seiner Olfener Metzgerei aktuell immer auf Menschen, die sonst nie in seinem Laden auftauchen. Braten, Schweinefilets und Wildgeflügel sind in diesem Jahr wieder der Renner - beobachtet Stefan Kühnel, Metzger in Buldern. Er rät seinen Kunden, nicht zu spontan die Bestellung aufzugeben. Es könnte sonst sein, dass die Metzger Ihr Wunsch-Fleisch nicht mehr pünktlich zubereiten können.